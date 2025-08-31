Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Bild: Tilo Steiner
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Bild: Tilo Steiner
Zwickau
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Auroraweg zwischen Grubenweg und Geinitzstraße, Grubenweg 12, 15A, Gabelweg 13, 18, 16 bis 13. September Vollsperrung und Gehwegvollsperrung während der Bautätigkeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
11.08.2025
6 min.
Baustellen in Chemnitz: Viele bleiben, nur eine kommt neu dazu
Immer noch eine Menge los auf den Baustellen der Stadt.
Im Bereich der Augustusburger Straße in Höhe Bahnhofstraße kommt es ab Montag zu neuen Einschränkungen. Grund sind eine Kanalreinigung und eine Inspektion. Wo sonst noch überall gebaut wird. Ein Überblick.
Redaktion
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
5 min.
Hier kommt es ab 1. September in Chemnitz zu Störungen im Straßenverkehr
Neue Vollsperrungen ab Montag betreffen den Josephinenplatz und die Glösaer Straße. Die Adelsbergstraße bleibt teilweise gesperrt, weil dort die Stadtbeleuchtung erneuert wird.
unserer Redaktion
Mehr Artikel