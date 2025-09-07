Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Auroraweg zwischen Grubenweg und Geinitzstraße, Grubenweg 12, 15A, Gabelweg 13, 18, 16 bis 13. September Vollsperrung und Gehwegvollsperrung während der Bautätigkeit. Auroraweg zwischen Grubenweg und Geinitzstraße, Grubenweg 12, 15A, Gabelweg 13, 18, 16 bis 13. September Vollsperrung und Gehwegvollsperrung während der Bautätigkeit.