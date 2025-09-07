Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Zwickau
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Auroraweg zwischen Grubenweg und Geinitzstraße, Grubenweg 12, 15A, Gabelweg 13, 18, 16 bis 13. September Vollsperrung und Gehwegvollsperrung während der Bautätigkeit.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
08.09.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Autofahrer in den kommenden Tagen und Wochen wieder mit Behinderungen oder Vollsperrungen rechnen. „Freie Presse“ erklärt, wo es kein Durchkommen gibt.
unseren Redakteuren
08.09.2025
6 min.
In Chemnitz wird der Autobahnzubringer Kalkstraße diese Woche gesperrt
Blick auf die Brücke in Altendorf über die der neue Premiumradweg führt. Die Kalkstraße wird unter anderem wegen Prüfarbeiten und einer Schwingungsuntersuchung des Überbaus diese Woche voll gesperrt.
Vollsperrungen auf der Kalkstraße und Wittgensdorfer Straße. Auf dem Südring zwischen Annaberger und Thalheimer Straße wird eine Tagesbaustelle eingerichtet.
unserer Redaktion
11:27 Uhr
2 min.
CDU-Landeschef erwartet von Merz "Klartext" zu Verbrennern
Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel warnt vor den Folgen eines Verbrennes-Aus für die Autobranche (Archivbild)
Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel