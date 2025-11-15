Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.

Altenburger Straße zwischen Industriestraße und Messeler Weg bis 30. November Vollsperrung. Umleitung über Pölbitzer Straße, B3, Schlunziger Straße, Altenburger Straße und Gegenrichtung. Altenburger Straße zwischen Industriestraße und Messeler Weg bis 30. November Vollsperrung. Umleitung über Pölbitzer Straße, B3, Schlunziger Straße, Altenburger Straße und Gegenrichtung.