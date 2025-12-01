Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zwickau
Wegen zahlreicher Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer in Zwickau vielerorts mit Einschränkungen rechnen. Rings um den Georgenplatz hat sich die Situation allerdings etwas entspannt.
Altenburger Straße zwischen Abzweig Niederhohndorfer Straße und Schneppendorfer Straße bis 10. Dezember halbseitige Straßensperrung mit Lichtsignalanlage.
