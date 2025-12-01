Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Bild: Tilo Steiner
Der Comeniusweg zwischen Glückaufschacht-Straße und Helmholtzstraße ist noch bis zum 3. Dezember voll gesperrt.
Der Comeniusweg zwischen Glückaufschacht-Straße und Helmholtzstraße ist noch bis zum 3. Dezember voll gesperrt. Bild: Ralf Wendland
Die Altenburger Straße zwischen Abzweig Niederhohndorfer Straße und Schneppendorfer Straße wird halbseitig gesperrt.
Die Altenburger Straße zwischen Abzweig Niederhohndorfer Straße und Schneppendorfer Straße wird halbseitig gesperrt. Bild: Ralf Wendland
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Bild: Tilo Steiner
Der Comeniusweg zwischen Glückaufschacht-Straße und Helmholtzstraße ist noch bis zum 3. Dezember voll gesperrt.
Der Comeniusweg zwischen Glückaufschacht-Straße und Helmholtzstraße ist noch bis zum 3. Dezember voll gesperrt. Bild: Ralf Wendland
Die Altenburger Straße zwischen Abzweig Niederhohndorfer Straße und Schneppendorfer Straße wird halbseitig gesperrt.
Die Altenburger Straße zwischen Abzweig Niederhohndorfer Straße und Schneppendorfer Straße wird halbseitig gesperrt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen zahlreicher Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer in Zwickau vielerorts mit Einschränkungen rechnen. Rings um den Georgenplatz hat sich die Situation allerdings etwas entspannt.

Altenburger Straße zwischen Abzweig Niederhohndorfer Straße und Schneppendorfer Straße bis 10. Dezember halbseitige Straßensperrung mit Lichtsignalanlage.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
01.12.2025
3 min.
Sperrungen im Erzgebirge: Wo Autofahrer diese Woche nicht durchkommen – eine Übersicht
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt „Freie Presse“.
unserer Redaktion
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
01.12.2025
6 min.
Chemnitz: Lutherstraße wieder offen
Die Lutherstraße in Chemnitz ist wieder frei für den Verkehr.
Monatelang war die Verbindung ins Lutherviertel von der Zschopauer Straße aus gesperrt. Autofahrer mussten zeitraubend umfahren. Neue Einschränkungen gibt es wieder einmal an der Neefestraße. Dort wird in Höhe der A 72 eine Brücke geprüft, aber nur für kurze Zeit.
unserer Redaktion
Mehr Artikel