Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Die Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Franz-Mehring- und Heinrich-Heine-Straße ist bis 19. Dezember voll gesperrt.
Die Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Franz-Mehring- und Heinrich-Heine-Straße ist bis 19. Dezember voll gesperrt.
Die Moritzstraße zwischen Kreisigstraße und Poetenweg ist ab 15. bis 19. Dezember voll gesperrt.
Die Moritzstraße zwischen Kreisigstraße und Poetenweg ist ab 15. bis 19. Dezember voll gesperrt.
Zwickau
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Von Thomas Croy
Wegen zahlreicher Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer in Zwickau vielerorts mit Einschränkungen rechnen. Rings um den Georgenplatz hat sich die Situation allerdings etwas entspannt.

Altenburger Straße in Mosel zwischen Dänkritzer Straße und Alter Straßenberg bis 19. Dezember halbseitige Straßensperrung, Verkehrsregelung mit Lichtzeichenanlage.
