Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Wegen zahlreicher Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer in Zwickau vielerorts mit Einschränkungen rechnen. Rings um den Georgenplatz hat sich die Situation allerdings etwas entspannt.

Altenburger Straße in Mosel zwischen Dänkritzer Straße und Alter Straßenberg bis 19. Dezember halbseitige Straßensperrung, Verkehrsregelung mit Lichtzeichenanlage.