Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zwickau
Wegen zahlreicher Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer in Zwickau vielerorts mit Einschränkungen rechnen. Rings um den Georgenplatz hat sich die Situation allerdings etwas entspannt.
Altenburger Straße in Mosel zwischen Dänkritzer Straße und Alter Straßenberg bis 19. Dezember halbseitige Straßensperrung, Verkehrsregelung mit Lichtzeichenanlage.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.