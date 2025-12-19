Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Selten zuvor war die Liste der aktuellen Baustellen so kurz wie zum Ende dieses Jahres. In den letzten Tagen vor Weihnachten wurden auffallend viele Maßnahmen als abgeschlossen gemeldet.

Wer dieser Tage über ungewohnt freie Straßen rollt, könnte meinen, der Weihnachtsfrieden habe sich auch auf den Asphalt gelegt. Tatsächlich ist kurz vor dem Jahreswechsel Erstaunliches passiert: Zahlreiche Baustellen wurden planmäßig abgeschlossen – vielleicht als vorfristiges Geschenk an die Autofahrer. Entsprechend überschaubar fällt...