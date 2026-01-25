Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Nur eine Baustelle ist neu hinzugekommen: Wegen der Halbjahreswartung an der Tunnelausrüstung kommt es am Dienstag und Mittwoch zur Sperrung von Fahrspuren im B-93-Tunnel.

Äußere Zwickauer Straße, gesamter Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli gesperrt, Erreichbarkeit für Fußgänger und Belieferung der Geschäfte gegeben; Poststraße bis Haus Nr. 2 frei, Edisonstraße: Zufahrt von Lengenfelder Straße bis Haus Nr. 9 frei.