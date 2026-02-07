MENÜ
Die „Freie Presse“ liefert wöchentlich einen Überblick über Baustellen in Zwickau.
Die „Freie Presse" liefert wöchentlich einen Überblick über Baustellen in Zwickau.
Die „Freie Presse“ liefert wöchentlich einen Überblick über Baustellen in Zwickau.
Die „Freie Presse" liefert wöchentlich einen Überblick über Baustellen in Zwickau.
Zwickau
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Redakteur
Von Holger Weiß
Zwei neue Baustellen meldet die Stadtverwaltung ab kommender Woche: auf der Dorfstraße in Hartmannsdorf und auf der Gemeindeverbindungsstraße. Andere Sperrungen werden verlängert.

Äußere Zwickauer Straße, Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli gesperrt, Erreichbarkeit für Fußgänger/Belieferung Geschäfte gegeben; Poststraße bis Haus Nr. 2 frei, Edisonstraße: Zufahrt von Lengenfelder Straße bis Haus Nr. 9 frei.
