Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zwickau
Die Situation für Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet ist derzeit relativ entspannt. Die Zahl der gemeldeten Baustellen hält sich in Grenzen. Lediglich ein Radweg ist neu hinzugekommen.
Altenburger Straße, Einmündung Glauchauer Straße zwischen Haus Nr. 73 und 85 bis 20. Februar Gehwegvollsperrung mit Notweg auf Fahrbahn, Verkehrsregelung mit Ampel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.