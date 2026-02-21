Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zwickau
Die Situation für Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet ist derzeit relativ entspannt. Die Anzahl der gemeldeten Baustellen hält sich in Grenzen.
Äußere Zwickauer Straße, gesamter Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli gesperrt, Erreichbarkeit für Fußgänger und Belieferung der Geschäfte gegeben; Poststraße bis Haus Nr. 2 frei, Edisonstraße: Zufahrt von Lengenfelder Straße bis Haus Nr. 9 frei.
