Achtung, Staufalle: A 72 bei Zwickau ist Freitagvormittag in beiden Richtungen gesperrt

Kurzfristig sind Instandsetzungsarbeiten auf der Fahrbahn nötig geworden. Sie sollen drei Stunden dauern.

Sehr kurzfristig hat die Autobahngesellschaft des Bundes eine Sperrung der A 72 zwischen Zwickau-Ost und Zwickau-West am Freitagvormittag angesetzt. „Aufgrund von kurzfristigen Instandsetzungsmaßnahmen an der Fahrbahn“, wie es in einer am Donnerstagabend verschickten Mitteilung heißt, müsse die Autobahn von etwa 8 bis 11 Uhr gesperrt...