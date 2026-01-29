MENÜ
Ein ADAC-Prüfzug kommt nach Zwickau.
Bild: Jürgen Lösel
Zwickau
ADAC-Experten vor Ort: Kostenlose Fahrzeugprüfung in Zwickau
Von Lutz Kirchner
Der Automobilclub lädt zu Sicherheitschecks der Autos von jedermann ein. Prüfer inspizieren Bremsen und mehr. Wozu die Ergebnisse dienen können.

Der ADAC lädt für die Woche vom 2. bis zum 6. Februar zum kostenlosen Autocheck auf den Parkplatz des Modezentrums Kress an der Reichenbacher Straße in Zwickau ein. Mitglieder und Nichtmitglieder des Automobilclubs können ihr Fahrzeug zwischen 9 und 13 Uhr sowie 14 und 17 Uhr prüfen lassen. Bremswirkung, Stoßdämpfer, Ladezustand der...
