Adventsmelodien mit Leo Siberski in den Zwickauer Arcaden

Die Arcaden werden zur Bühne für weihnachtliche Klänge. Welche Melodien den Advent verzaubern, erfahren Sie vor Ort.

Wer noch nicht so richtig in weihnachtliche Stimmung gekommen ist, ist eingeladen zu einem kleinen weihnachtlichen Konzert mit Generalmusikdirektor Leo Siberski. Am Sonntag, 7. Dezember wird der Musiker am „Klavier für Jedermann“ in den Zwickauer Arcaden Platz nehmen. Unter dem Titel „Weihnachtsmusik nicht nur klassisch“ können...