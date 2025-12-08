Adventszauber bringt Lichtentanner Barbara zum Leuchten

Auch in diesem Jahr schien die Lichtentanner Kulturkirche Barbara zum Adventszauber aus allen Mauern zu platzen. Vor allem die „Parkwichtel“ sorgten für eine Überraschung.

Der Nikolaus, der ja an diesem 6. Dezember seinen eigenen Tag feiert, muss sich wohl auf weibliche Verstärkung einstellen. Die „Parkwichtel" des Lichtentanner Kindergartens jedenfalls sangen während ihres seit Ende Oktober einstudierten Bühnenprogramms von „Nikolaus und Nikoletta". Allerdings gehörte zu ihren gesungenen...