Ärger im Nachgang der 800-Jahr-Feier in Schönfels: Besucher erhalten Parkknöllchen

Das Festwochenende hat den Besuchern viel Freude bereitet. Doch diese ist bei einigen Autofahrern nun getrübt. Wie reagiert die Gemeinde Lichtentanne?

Die Freude über die 800-Jahr-Feier in Schönfels im August wird seit kurzem von Ärger getrübt: bei Besuchern über Parkknöllchen, die die Gemeinde Lichtentanne nach dem Fest verschickt; im Rathaus, weil das „durchweg positive Festwochenende anhand einzelner Parkverstöße im Nachgang negative Erwähnung findet“, wie Pressesprecherin Karina... Die Freude über die 800-Jahr-Feier in Schönfels im August wird seit kurzem von Ärger getrübt: bei Besuchern über Parkknöllchen, die die Gemeinde Lichtentanne nach dem Fest verschickt; im Rathaus, weil das „durchweg positive Festwochenende anhand einzelner Parkverstöße im Nachgang negative Erwähnung findet“, wie Pressesprecherin Karina...