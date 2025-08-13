Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ärger um beschmierten Haltepunkt in Zwickau: „Wie soll man derartige menschenfeindliche Botschaften anders sehen als mit Abscheu?“

Unbekannte haben Schmierereien am Pölbitzer Bahnhof hinterlassen, darunter fremdenfeindliche Parolen und die Reichsflagge.
Unbekannte haben Schmierereien am Pölbitzer Bahnhof hinterlassen, darunter fremdenfeindliche Parolen und die Reichsflagge. Bild: D. Roßbach
Unbekannte haben Schmierereien am Pölbitzer Bahnhof hinterlassen, darunter fremdenfeindliche Parolen und die Reichsflagge.
Unbekannte haben Schmierereien am Pölbitzer Bahnhof hinterlassen, darunter fremdenfeindliche Parolen und die Reichsflagge. Bild: D. Roßbach
Zwickau
Ärger um beschmierten Haltepunkt in Zwickau: „Wie soll man derartige menschenfeindliche Botschaften anders sehen als mit Abscheu?“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Unbekannte haben am Wochenende einen Zwickauer Haltepunkt mit auffälligen Graffiti versehen. Reisende zeigen sich empört über Vandalismus und rechte Parolen. Was tut die Deutsche Bahn dagegen?

Der Pölbitzer Bahnhof in Zwickau hat am Wochenende bei Daniel Roßbach einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ich war als Besucher und zum ersten Mal in Pölbitz“, sagt er. Was Unbekannte dort hinterlassen hatten, empört ihn. „Metergroße faschistische Schmierereien über den ganzen Bahnhof“, schildert er seinen Eindruck. Auch am...
