Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Ärger wegen Russland-Trip von Zwickauer Abgeordneten: AfD präzisiert Grund für Strafe

Die AfD-Bundestagsfraktion hat 2000 Euro Ordnungsgeld gegen Matthias Moosdorf verhängt.
Die AfD-Bundestagsfraktion hat 2000 Euro Ordnungsgeld gegen Matthias Moosdorf verhängt. Bild: Ralf Wendland
Die AfD-Bundestagsfraktion hat 2000 Euro Ordnungsgeld gegen Matthias Moosdorf verhängt.
Die AfD-Bundestagsfraktion hat 2000 Euro Ordnungsgeld gegen Matthias Moosdorf verhängt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Ärger wegen Russland-Trip von Zwickauer Abgeordneten: AfD präzisiert Grund für Strafe
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf hatte in einem Video Vorwürfe gegen die Fraktion erhoben. Diese konkretisiert nun ihre Angaben.

Im Streit zwischen der AfD-Bundestagsfraktion und dem Zwickauer Abgeordneten Matthias Moosdorf hat die AfD nun den Grund für Moosdorfs Strafe präzisiert. Reisen von Abgeordneten nach Russland müssen demnach nicht nur angemeldet, sondern auch genehmigt werden. Das meldet die Deutsche Presseagentur (DPA). Moosdorf hatte zuvor in einem Video...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18.05.2025
3 min.
Welche Rolle Zwickauer AfD-Politiker im Gutachten des Verfassungsschutzes spielen
Matthias Moosdorf hat als Direktkandidat den Wahlkreis Zwickau schon zweimal deutlich gewonnen.
Die eigentlich geheime Einschätzung zur AfD-Bundespartei kursiert seit einigen Tagen in den Medien. Auch Akteure aus Zwickau werden zitiert. Was steht über sie in dem Papier?
Jim Kerzig, Michael Stellner
11.09.2025
4 min.
Wegen Russland-Reise: AfD verhängt Ordnungsgeld gegen Zwickauer Abgeordneten Matthias Moosdorf
Matthias Moosdorf, hier auf dem Wahlforum der „Freien Presse“, steht aufgrund seiner Russland-Nähe in der Kritik.
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf soll 2000 Euro Strafe wegen einer Russland-Reise zahlen. Er revanchiert sich mit einem Video, in dem er Alice Weidel kritisiert.
Michael Stellner
Mehr Artikel