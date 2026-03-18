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Der Alte Gasometer in Zwickau ist Veranstaltungsort und Träger diverser kultureller Initiativen.
Der Alte Gasometer in Zwickau ist Veranstaltungsort und Träger diverser kultureller Initiativen. Foto: Ralph Köhler
Der Alte Gasometer in Zwickau ist Veranstaltungsort und Träger diverser kultureller Initiativen.
Der Alte Gasometer in Zwickau ist Veranstaltungsort und Träger diverser kultureller Initiativen. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
AfD scheitert mit Spar-Vorstoß gegen Zwickauer Kulturzentrum
Redakteur
Von Michael Stellner
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Trotz akuter Geldsorgen hat der zuständige Ausschuss beschlossen, Zwickauer Vereine wie gehabt auch in diesem Jahr finanziell zu unterstützen. Es dürfte das letzte Mal in dieser Form gewesen sein.

Die Zwickauer AfD ist mit dem Vorstoß gescheitert, dem Kulturzentrum Alter Gasometer die städtische Förderung zu streichen. Während die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die anderen Einrichtungen im Paket beschlossen wurden, haben die AfD-Vertreter im Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss durchgesetzt, speziell über Zuwendungen...
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