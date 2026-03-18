AfD scheitert mit Spar-Vorstoß gegen Zwickauer Kulturzentrum

Zwickau
Trotz akuter Geldsorgen hat der zuständige Ausschuss beschlossen, Zwickauer Vereine wie gehabt auch in diesem Jahr finanziell zu unterstützen. Es dürfte das letzte Mal in dieser Form gewesen sein.
Die Zwickauer AfD ist mit dem Vorstoß gescheitert, dem Kulturzentrum Alter Gasometer die städtische Förderung zu streichen. Während die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die anderen Einrichtungen im Paket beschlossen wurden, haben die AfD-Vertreter im Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss durchgesetzt, speziell über Zuwendungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.