Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • AfD setzt sich im Zwickauer Flaggenstreit durch – und hat doch nichts erreicht

Die Regenbogenfahne hing am Christopher-Street-Day vor dem Rathaus. Daran stört sich die AfD.
Die Regenbogenfahne hing am Christopher-Street-Day vor dem Rathaus. Daran stört sich die AfD. Bild: Jan-Dirk Franke/Archiv
Die Regenbogenfahne hing am Christopher-Street-Day vor dem Rathaus. Daran stört sich die AfD.
Die Regenbogenfahne hing am Christopher-Street-Day vor dem Rathaus. Daran stört sich die AfD. Bild: Jan-Dirk Franke/Archiv
Zwickau
AfD setzt sich im Zwickauer Flaggenstreit durch – und hat doch nichts erreicht
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat hat auf Initiative der Fraktion mit knapper Mehrheit eine Flaggensatzung beschlossen. Was folgt daraus in der Praxis?

Der Satz, der in den Sitzungen des Zwickauer Stadtrates am häufigsten fällt, ist wahrscheinlich folgender: „Ich bitte um Zustimmung für diese Vorlage.“ Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) sagt ihn regelmäßig, wenn sie ein Vorhaben zur Abstimmung stellt, egal ob es um ein Bauprojekt oder eine Gebührensatzung geht. Alles andere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
3 min.
AfD und CDU/FDP fordern Deutschlandflaggen vor Landratsämtern im Erzgebirge
AfD und CDU/FDP fordern, dass vor Dienstgebäuden des Landkreises die Nationalflagge weht.
Nach einem ersten Vorstoß Ende Juni stellt die AfD-Fraktion erneut einen entsprechenden Antrag im Kreistag. Mit einer Änderung. Ein ähnlicher Vorschlag kommt zudem von einer weiteren Fraktion.
Patrick Herrl
18:22 Uhr
3 min.
Merz wirbt in Dresden für das Handwerk
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Antrittsbesuch in Sachsen unterwegs.
Der Kanzler ist zum Antrittsbesuch unterwegs in Sachsen und besucht auch ein Bildungszentrum des Handwerks. Mehrere Menschen protestieren vor der Staatskanzlei wegen seiner "Stadtbild"-Äußerung.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
25.10.2025
4 min.
Chemnitz zeigt Flagge: Künftig ständig Fahnen vorm Rathaus
Bislang nur an besonderen Tagen zu sehen, sollen am Chemnitzer Rathaus künftig das gesamte Jahr über Flaggen wehen.
Vertreter der Mitte-Rechts-Parteien im Stadtrat haben eine Änderung der in der Stadt geltenden Regeln für Beflaggungen durchgesetzt. Sie betreffen auch Schulen. Und was ist künftig mit der Regenbogenfahne?
Michael Müller
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel