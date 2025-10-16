Aidan gewinnt Kinderschachturnier in Zwickau – Kita „Regenbogenland“ jubelt über Pokal und Teamgeist

Zwickau
Ein Schachprojekt bringt während der Herbstferien 32 Kinder aus Kitas und Grundschulen zusammen. Sie messen beim Turnier in Eckersbach ihr strategisches Können, lernen Geduld und Sozialverhalten.
Stille im Klassenraum der Regenbogenschule Zwickau: Zwei Kinder beugen sich über das Brett, dann ein überlegter Zug – „Schachmatt!“ ruft Aidan, und sein Gesicht strahlt. Der Achtjährige gewinnt das Kinderschachturnier, die Freude ist groß.
