Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Aidan gewinnt Kinderschachturnier in Zwickau – Kita „Regenbogenland“ jubelt über Pokal und Teamgeist

Beim Kinderschachturnier in Eckersbach. Im Hintergrund mit blauem T-Shirt der spätere Sieger, Aidan Onyia aus der Kita „Regenbogenland“.
Beim Kinderschachturnier in Eckersbach. Im Hintergrund mit blauem T-Shirt der spätere Sieger, Aidan Onyia aus der Kita „Regenbogenland“. Bild: Ludmila Thiele
Beim Kinderschachturnier in Eckersbach. Im Hintergrund mit blauem T-Shirt der spätere Sieger, Aidan Onyia aus der Kita „Regenbogenland“.
Beim Kinderschachturnier in Eckersbach. Im Hintergrund mit blauem T-Shirt der spätere Sieger, Aidan Onyia aus der Kita „Regenbogenland“. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Aidan gewinnt Kinderschachturnier in Zwickau – Kita „Regenbogenland“ jubelt über Pokal und Teamgeist
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Schachprojekt bringt während der Herbstferien 32 Kinder aus Kitas und Grundschulen zusammen. Sie messen beim Turnier in Eckersbach ihr strategisches Können, lernen Geduld und Sozialverhalten.

Stille im Klassenraum der Regenbogenschule Zwickau: Zwei Kinder beugen sich über das Brett, dann ein überlegter Zug – „Schachmatt!“ ruft Aidan, und sein Gesicht strahlt. Der Achtjährige gewinnt das Kinderschachturnier, die Freude ist groß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:32 Uhr
2 min.
Zwickauer Kita „Kinderinsel“ für Sächsischen Bürgerpreis nominiert
Kinder der Zwickauer Kindertagesstätte und Senioren spielen oft miteinander.
Die Zwickauer Kita „Kinderinsel“ ist für den Sächsischen Bürgerpreis 2025 nominiert – dank eines Projekts, das Kinder und Senioren verbindet. Wie gestalten Jung und Alt die gemeinsame Zeit?
Jakob Nützler
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
Von Thomas Croy
2 min.
16.10.2025
2 min.
Kommentar zum Kinderschach: Wie Eltern ihre Kinder schon früh Konzentration, Strategie und Geduld erlernen lassen können
Meinung
Redakteur
Erwartungsfrohe Spannung vor dem ersten Zug beim Kinderschachturnier in Eckersbach.
Ein Schachbrett kann mehr als Spaß bringen: Kinder üben, wie man überlegt vorgeht, aufmerksam zu sein, eigene Strategien zu entwickeln und Herausforderungen selbstständig zu meistern.
Thomas Croy
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
Mehr Artikel