Akkugeräte weg: Einbrecher schlagen in Zwickauer Wohnhaus zu

Zwickau
In Pölbitz wurden Kellerabteile aufgebrochen. Die Diebe entkamen mit Werkzeugen. Worauf die Polizei nun setzt.
In die Keller eines Wohnhauses an der Dorotheenstraße/Franz-Mehring-Straße im Zwickauer Ortsteil Pölbitz wurde eingebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 30. Januar, gegen 14.30 Uhr, und Sonntag, 1. Februar, 10.30 Uhr, Zugang. Nach Polizeiangaben wurden drei Kellerabteile aufgebrochen. Die Polizei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.