Akkugeräte weg: Einbrecher schlagen in Zwickauer Wohnhaus zu

In Pölbitz wurden Kellerabteile aufgebrochen. Die Diebe entkamen mit Werkzeugen. Worauf die Polizei nun setzt.

In die Keller eines Wohnhauses an der Dorotheenstraße/Franz-Mehring-Straße im Zwickauer Ortsteil Pölbitz wurde eingebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 30. Januar, gegen 14.30 Uhr, und Sonntag, 1. Februar, 10.30 Uhr, Zugang. Nach Polizeiangaben wurden drei Kellerabteile aufgebrochen. Die Polizei...