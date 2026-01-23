Alarmanlage versagt: Bereits zwei Farbattacken auf Zwickaus neuen Superblitzer

Zwickau
Der Superblitzer in Zwickau gerät ins Visier von Vandalen. Bereits zweimal mit Farbe besprüht, stellt sich die Frage nach den Kosten der Reinigung. Klar ist: Dafür aufkommen muss die Stadt.
Erst seit Anfang Dezember wieder in Zwickau im Einsatz, ist er schon zur Zielscheibe für Sachbeschädigung geworden - der Superblitzer. Mit der mobilen Technik, offiziell „Enforcement Trailer“ genannt, macht die Stadt Jagd auf Temposünder – zusätzlich zu den stationären Blitzern.
