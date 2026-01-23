MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Alarmanlage versagt: Bereits zwei Farbattacken auf Zwickaus neuen Superblitzer

Immer wieder ist der sogenannte Superblitzer in Zwickau das Ziel von Farbattacken.
Immer wieder ist der sogenannte Superblitzer in Zwickau das Ziel von Farbattacken. Bild: Ralph Köhler
Immer wieder ist der sogenannte Superblitzer in Zwickau das Ziel von Farbattacken.
Immer wieder ist der sogenannte Superblitzer in Zwickau das Ziel von Farbattacken. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Alarmanlage versagt: Bereits zwei Farbattacken auf Zwickaus neuen Superblitzer
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Superblitzer in Zwickau gerät ins Visier von Vandalen. Bereits zweimal mit Farbe besprüht, stellt sich die Frage nach den Kosten der Reinigung. Klar ist: Dafür aufkommen muss die Stadt.

Erst seit Anfang Dezember wieder in Zwickau im Einsatz, ist er schon zur Zielscheibe für Sachbeschädigung geworden - der Superblitzer. Mit der mobilen Technik, offiziell „Enforcement Trailer“ genannt, macht die Stadt Jagd auf Temposünder – zusätzlich zu den stationären Blitzern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
3 min.
Zwickau setzt auf Blitzer: Neue Säule an der Reichenbacher Straße
Seit ein paar Tagen steht an der Reichenbacher Straße in Zwickau ein neuer Blitzer.
Eine Säule auf dem Mittelstreifen der Reichenbacher Straße zieht Blicke auf sich. Noch ohne Blitzer, doch das könnte sich bald ändern. Das Gerät behält beide Fahrtrichtungen im Blick.
Frank Dörfelt
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
28.11.2025
2 min.
Er ist wieder da: Superblitzer ab Montag wieder auf Zwickauer Straßen im Einsatz
Von April bis Juli blitzte er schon mal in Zwickau, jetzt kehrt der Superblitzer dauerhaft zurück.
Nach 6000 teuren Fotos in nur vier Monaten hat die Stadt Zwickau entschieden, den Superblitzer zu behalten. Er hatte nun einige Monate Pause, aber ab Montag geht er wieder auf Jagd nach Temposündern.
Michael Stellner
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
Mehr Artikel