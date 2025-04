Alberthöhe in Zwickau soll schick gemacht werden

Die Wald-Park-Anlage soll für insgesamt 350.000 Euro fit für die Zukunft gemacht werden.

Zwickau.

In der Wald-Park-Anlage Alberthöhe im Zwickauer Stadtteil Marienthal sind laut Stadtverwaltung in dieser Woche bauvorbereitende Arbeiten gestartet, um das Areal fit für die Zukunft zu machen. Es wird eine Baustellenzufahrt an der Werdauer Straße geschaffen. Die Zufahrt wird später zu einem neuen Eingangsbereich ausgebaut. Es sollen 2025 und 2026 für rund 350.000 Euro alte Bäume gepflegt, neue gepflanzt werden, ein Spielpunkt entstehen und die Anlage besser auf Niederschläge eingestellt werden. Auf der Werdauer Straße gilt in dem betreffenden Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Zudem wird sie zeitweise halbseitig gesperrt. Die eigentlichen Arbeiten sollen voraussichtlich im 3. Quartal beginnen. (kru)