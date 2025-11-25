Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Warum zu Beginn der neuen Woche viele Lebensmittel aus dem Kühlregal weggeworfen werden müssen

Im Aldi an der Marienthaler Straße in Zwickau mussten reichlich Lebensmittel entsorgt werden.
Im Aldi an der Marienthaler Straße in Zwickau mussten reichlich Lebensmittel entsorgt werden.
Zwickau
Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Warum zu Beginn der neuen Woche viele Lebensmittel aus dem Kühlregal weggeworfen werden müssen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Ein versuchter Diebstahl beschäftigt die Polizei. Die Ermittler sprechen von einem Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Viele Lebensmittel, die sich in den Kühlregalen befunden haben, müssen weggeworfen werden. Deshalb summiert sich der Sachschaden nach einem versuchten Diebstahl im Aldi-Markt an der Marienthaler Straße in Zwickau auf rund 30.000 Euro. Darüber informiert die Polizei am Dienstagmorgen.
Mehr Artikel