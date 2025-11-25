Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Warum zu Beginn der neuen Woche viele Lebensmittel aus dem Kühlregal weggeworfen werden müssen

Ein versuchter Diebstahl beschäftigt die Polizei. Die Ermittler sprechen von einem Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Viele Lebensmittel, die sich in den Kühlregalen befunden haben, müssen weggeworfen werden. Deshalb summiert sich der Sachschaden nach einem versuchten Diebstahl im Aldi-Markt an der Marienthaler Straße in Zwickau auf rund 30.000 Euro. Darüber informiert die Polizei am Dienstagmorgen. Viele Lebensmittel, die sich in den Kühlregalen befunden haben, müssen weggeworfen werden. Deshalb summiert sich der Sachschaden nach einem versuchten Diebstahl im Aldi-Markt an der Marienthaler Straße in Zwickau auf rund 30.000 Euro. Darüber informiert die Polizei am Dienstagmorgen.