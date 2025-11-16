Alkohol am Steuer: Autofahrt in Langenweißbach endet auf Leitplanke

Ein VW-Fahrer hat am Samstag die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein Abschleppdienst barg den Pkw.

Auf einer Leitplanke geendet ist am Samstagnachmittag im Langenweißbacher Ortsteil Grünau die Autofahrt eines 24-Jährigen. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, war der Fahrer eines VW gegen 15.45 Uhr auf der Wildenfelser Straße aus Richtung Wildenfels nach Grünau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er jedoch die Kontrolle über...