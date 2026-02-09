Alkoholfreie Getränke-Trends in Restaurants in Zwickau: Limos ohne süßen Sirup und Erdbeer-Mocktails

Zum Start ins neue Jahr keinen Alkohol zu trinken: Das ist ein Vorsatz, nicht nur für den sogenannten Dry January. Diesen weltweiten Trend spüren auch Gastronomen in Zwickau. Statt Wein und Bier ließen sich Gäste einige klare Favoriten schmecken.

