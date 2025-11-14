„Alle warten auf die Prämie“: Warum E-Autos in Westsachsen derzeit nur zögerlich gekauft werden

Eine neue E-Auto-Förderung ist angekündigt, doch genaue Regeln fehlen. Käufer halten deshalb noch inne und beobachten gespannt, wie die Regierung die Prämie umsetzt. Ein Einblick aus Autohäusern.

Erstmal abwarten. Wer überlegt, sich ein E-Auto anzuschaffen, wird derzeit nichts übereilen. „Alle warten auf die Prämie", sagt Volkmar Stöcker vom Autohaus Zimpel & Franke. Man informiert sich, rechnet durch – doch gekauft wird noch nichts. „Für kleine bis mittlere Einkommen waren bisher Kosten und Unsicherheiten auf dem Markt eine...