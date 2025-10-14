„Alles ein bisschen mysteriös“: Rätselhafter Geruch in Schönfels – Anwohner fordern Antworten

Ein seltsamer Duft liegt in der Luft – ganz eigenartig, chemisch-metallisch. Besorgte Schönfelser suchen nach einer Erklärung, was dahintersteckt.

Ines Volkmer stinkt’s. „In letzter Zeit fällt uns auf, dass es immer wieder sehr sonderbar riecht“, erklärt die Schönfelser Ortsvorsteherin, was sie und andere Anwohner die Nase rümpfen lässt. Am Dienstagvormittag sei es besonders schlimm gewesen. „Heute ist es nicht nur eingegrenzt auf das Gebiet Siedlerstraße/Sperlingsberg, sondern...