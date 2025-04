Als Quereinsteiger in die Pflege: Azubi aus Zwickau will auf Instagram Menschen für seinen Traumjob begeistern

Elias Ernst schult seit Kurzem um zur Pflegefachkraft. Gegen Personalmangel in der Branche will er etwas tun: Online teilt er in Videos seine Erlebnisse mit viel Humor und Offenheit. Sein Slogan: „Weitermachen!“

Er schneidet Grimassen, er tanzt, er nutzt Musik und knallige Schrift. Und nimmt dadurch ein ernstes Thema mit ganz viel Humor. Elias Ernst (27) aus Zwickau teilt auf seinem Instagram-Profil „pflegemitelias" Aha-Momente, persönliche Hürden und ungeschönte Erlebnisse aus seinem Alltag als Pflegefachkraft-Azubi am Universitätsklinikum...