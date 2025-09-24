Als vermisst gemeldeter zwölfjähriger Zwickauer ist wieder da

Zwickau
Seit Montagmorgen war der Schüler verschwunden. Nun wurde er gemeinsam mit einem 13-Jährigen, der ebenfalls als vermisst galt, entdeckt.
Zwickau.
Ein Zwölfjähriger aus Zwickau-Pölbitz hatte am Montagmorgen sein Elternhaus verlassen und war seitdem verschwunden. Daher wurde er am Nachmittag als vermisst gemeldet. Nun hat die Polizei die Suche eingestellt - mit Erfolg. Gemeinsam mit einem 13-Jährigen, der ebenfalls seit Montag als vermisst galt, wurde der Zwölfjährige im Stadtgebiet von Wilkau-Haßlau entdeckt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet, so die Polizei.(tka)