Die Zwickauer Polizei hat die Suche nach einem Zwölfjährigen aus Zwickau eingestellt. Der Junge wurde aufgefunden. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Zwickauer Polizei hat die Suche nach einem Zwölfjährigen aus Zwickau eingestellt. Der Junge wurde aufgefunden. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Zwickau
Als vermisst gemeldeter zwölfjähriger Zwickauer ist wieder da
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Montagmorgen war der Schüler verschwunden. Nun wurde er gemeinsam mit einem 13-Jährigen, der ebenfalls als vermisst galt, entdeckt.

Zwickau.

Ein Zwölfjähriger aus Zwickau-Pölbitz hatte am Montagmorgen sein Elternhaus verlassen und war seitdem verschwunden. Daher wurde er am Nachmittag als vermisst gemeldet. Nun hat die Polizei die Suche eingestellt - mit Erfolg. Gemeinsam mit einem 13-Jährigen, der ebenfalls seit Montag als vermisst galt, wurde der Zwölfjährige im Stadtgebiet von Wilkau-Haßlau entdeckt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet, so die Polizei.(tka)

