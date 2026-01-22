„Alt ist man, wenn man nicht mehr dazulernen möchte“: 83-jähriger Zwickauer macht Altersgenossen fürs Autofahren fit

Im Kurs „Sicher mobil im Alter“ bildet Christian Coch ältere Kraftfahrer weiter. Der Verkehrsmoderator plädiert für regelmäßige Fortbildung und rät, Assistenzsystemen nicht zu scheuen.

85 Jahre alt ist Rolf Grötzner. „Fahrten für Besorgungen, mal ein Ausflug, die Touren in den Urlaub – da kommen sicher 10.000 Kilometer zusammen“, schätzt der Zwickauer sein Jahrespensum als Kraftfahrer. Aufs Autofahren möchte Rolf Grötzner nicht verzichten. Noch nicht – und hat sich deshalb zu einem Kurs für ältere Kraftfahrer...