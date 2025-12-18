MENÜ
Bild: Tim-Simon Herrmannsen
Zwickau
Alternative-Band Mila Mar spielt am Freitagabend in Lichtentanne
Redakteur
Von Thomas Croy
Fantasievolle Musik der Göttinger Formation verbindet orientalische Klänge mit nordischen Einflüssen

Die Göttinger Alternative-Band Mila Mar, die bekannt ist für ihre fantasievolle Musik, die orientalische Klänge mit nordischen Einflüssen verbindet, macht vor ihren Wochenendauftritten in Berlin und Hamburg noch in Westsachsen Station. Am Freitag, 20 Uhr, ist die vierköpfige Formation im Kulturzentrum „St. Barbara“ in Lichtentanne zu...
Mehr Artikel