Altstadtfest in Kirchberg: Ein Autogramm vom Ex-Nationaltorwart

Beim Altstadtfest in Kirchberg gab es am Samstag einige Höhepunkte. Darunter die Übergabe eines Pilgerstempels und der Besucher einer Fußballlegende aus der Region.
Herbstlich buntes Treiben herrschte beim Altstadtfest in Kirchberg und es gab einige Besonderheiten. Darunter die Übergabe eines Pilgerstempels, der im Bereich der Kirche seinen Platz findet. „Die Stempelstelle wird den Jakobsweg bereichern“, da ist Kirchbergs Bürgermeisterin Dorothee Obst sicher. Die Initiatorin Anja Roocke ist mit einer...
