Zwickau 27.07.2025

Am liebsten lieblich: Zwickauer Weindorf geht zu Ende - Was die Gäste am meisten geschätzt haben

Von Uta Pasler 0:00 Anhören

Das Weinfest auf dem Zwickauer Hauptmarkt ist nach zehn Tagen am Sonntagabend beendet. Es hat mittlerweile Stammgäste und Stammhändler, die das besondere Flair lieben. Die Luft ist warm, die Musik gedämpft, der Wein leicht: Rene Meyer und seine Mutter Christel besuchen wie jedes Jahr das Zwickauer Weindorf, das am Sonntagabend nach zehn Tagen seine Zelte auf dem Hauptmarkt abbricht. Meyers sind Stammgäste des rheinhessischen Weinguts Werner und probieren aus deren Angebot gern auch etwas Neues aus. Kein... Die Luft ist warm, die Musik gedämpft, der Wein leicht: Rene Meyer und seine Mutter Christel besuchen wie jedes Jahr das Zwickauer Weindorf, das am Sonntagabend nach zehn Tagen seine Zelte auf dem Hauptmarkt abbricht. Meyers sind Stammgäste des rheinhessischen Weinguts Werner und probieren aus deren Angebot gern auch etwas Neues aus.