„Am Pulsschlag“: Volkshochschule Zwickau initiiert Stadtgespräche zu kontroversen Themen

Die VHS Zwickau geht zum Start des Herbstsemesters neue Wege. Mit dem Gesprächsformat werden brisante Themen wie Altersbilder und Hasskriminalität diskutiert. Premiere ist im September.

Vom Stadtrand in Eckersbach rein ins Stadtzentrum; vom Weiterbildungsanbieter zum Initiator von Stadtgesprächen – die Volkshochschule Zwickau (VHS) geht neue Wege. „Am Pulsschlag" heißt das neue Format, das am 30. September im Zwickauer Rathaus Premiere hat. Und bei dem gleich zum Auftakt kontrovers diskutierte Themen auf der Tagesordnung...