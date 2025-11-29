Am Vormittag in Planitz gestartet: Weihnachtsmann und Zwerge touren durch Zwickauer Stadtteile

Alle Jahre wieder: der festlich geschmückte Bus ist unterwegs, um Kinder zu erfreuen. Schmuddelwetter tut der guten Laune keinen Abbruch.

Der Nieselregen hat die Kinder und ihre Eltern nicht abgehalten, am Samstagvormittag scharenweise vors Ärztehaus Planitz zu pilgern. Dort startete um 10 Uhr die traditionelle Weihnachtsmannbustour durch die Zwickauer Stadtteile.