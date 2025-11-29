Am Vormittag in Planitz gestartet: Weihnachtsmann und Zwerge touren durch Zwickauer Stadtteile

Zwickau
Alle Jahre wieder: der festlich geschmückte Bus ist unterwegs, um Kinder zu erfreuen. Schmuddelwetter tut der guten Laune keinen Abbruch.
Der Nieselregen hat die Kinder und ihre Eltern nicht abgehalten, am Samstagvormittag scharenweise vors Ärztehaus Planitz zu pilgern. Dort startete um 10 Uhr die traditionelle Weihnachtsmannbustour durch die Zwickauer Stadtteile.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.