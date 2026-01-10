MENÜ
Hier leuchtet so schnell nichts mehr. Die Ampel ist schon seit Anfang Dezember kaputt.
Hier leuchtet so schnell nichts mehr. Die Ampel ist schon seit Anfang Dezember kaputt.
Ampel auf wichtiger Kreuzung in Zwickau bis Ende Januar außer Gefecht
Von Michael Stellner
Nach einem Unfall vom 5. Dezember ist die Ampelanlage auf dem Brückenberg nahe der Vogelsiedlung in Zwickau beschädigt. Bis die Ersatzteile geliefert werden, dauert es noch eine Weile.

Halbzeit beim Warten auf eine neue Ampel: Am Brückenberg in Zwickau, wo die B 173 in die Vogelsiedlung abzweigt, ist die Ampelanlage schon seit etwas mehr als einem Monat außer Betrieb. Das wird auch noch bis Ende des Monats so bleiben. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, kann die Anlage erst Ende Januar repariert werden. „Trotz...
