ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amt für Abfallwirtschaft entsorgt Weihnachtsbäume im Landkreis Zwickau

Ab Mittwoch werden die ausrangierten Weihnachtsbäume im Landkreis abgeholt.
Bild: Ronny Küttner/Archiv
Ab Mittwoch werden die ausrangierten Weihnachtsbäume im Landkreis abgeholt.
Ab Mittwoch werden die ausrangierten Weihnachtsbäume im Landkreis abgeholt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Zwickau
Amt für Abfallwirtschaft entsorgt Weihnachtsbäume im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Jens Arnold
Ab Mittwoch werden die ausrangierten Bäume abgeholt. Eine Liste über den jeweiligen Termin in den einzelnen Orten gibt es im Internet.

Die Abholung der Weihnachtsbäume durch das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Zwickau erfolgt ab Mittwoch, 7. Januar, und soll am 6. Februar abgeschlossen sein. Das sagt Heike Scherzer von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Zu beachten sei, dass die Bäume restlos abgeschmückt sein müssen und nicht verpackt sein dürfen. Sie müssen...
