Amtsgericht Zwickau: Amtspersonen bei Zwangsvollstreckung fotografiert sowie Minibagger gemietet und weder bezahlt noch zurückgegeben

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Unterschlagung: Eine 26-jährige Frau soll einen Mietkaufvertrag über einen Minibagger abgeschlossen haben. Da sie mit den Raten in Rückstand geriet, den Bagger jedoch nicht zurückgab, wurde Anklage gegen sie erhoben. Do., 10 Uhr, Saal 4