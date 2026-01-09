MENÜ
  • Amtsgericht Zwickau: Amtspersonen bei Zwangsvollstreckung fotografiert sowie Minibagger gemietet und weder bezahlt noch zurückgegeben

In der nächsten Woche finden 62 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 62 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Amtspersonen bei Zwangsvollstreckung fotografiert sowie Minibagger gemietet und weder bezahlt noch zurückgegeben
Von Frank Dörfelt
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Unterschlagung: Eine 26-jährige Frau soll einen Mietkaufvertrag über einen Minibagger abgeschlossen haben. Da sie mit den Raten in Rückstand geriet, den Bagger jedoch nicht zurückgab, wurde Anklage gegen sie erhoben. Do., 10 Uhr, Saal 4
