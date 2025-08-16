Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, eigenes Kind geschlagen und Zimmer mit blauer Farbe beschmiert

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Angriff auf Rettungsdienst: Ein 41 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er in einem Rettungswagen randaliert haben soll. Unter anderem soll er gegen Wände und Ausstattung des Fahrzeuges getreten haben. Der Schaden wird mit 642 Euro angegeben. Einem Rettungssanitäter soll er dabei am Handgelenk verletzt haben. Di., 13 Uhr, Saal 4