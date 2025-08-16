Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, eigenes Kind geschlagen und Zimmer mit blauer Farbe beschmiert

In der nächsten Woche finden 64 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 64 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 64 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 64 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, eigenes Kind geschlagen und Zimmer mit blauer Farbe beschmiert
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Angriff auf Rettungsdienst: Ein 41 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er in einem Rettungswagen randaliert haben soll. Unter anderem soll er gegen Wände und Ausstattung des Fahrzeuges getreten haben. Der Schaden wird mit 642 Euro angegeben. Einem Rettungssanitäter soll er dabei am Handgelenk verletzt haben. Di., 13 Uhr, Saal 4
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
01.08.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Schüsse auf flüchtendes Auto, Frau beim Duschen gefilmt und die eigene Wohnung in Brand gesetzt
In der nächsten Woche finden 50 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
08.08.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Nazisprüche im Einkaufszentrum, Frau springt vor ein fahrendes Auto und Bäume ohne Erlaubnis gefällt
In der nächsten Woche finden 57 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
10:00 Uhr
2 min.
Kurfürst August als Gärtner: Freiberger Museum lädt zu Vortrag ein
Unter dem Thema „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ steht die aktuelle Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum.
Eine Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden referiert im Stadt- und Bergbaumuseum am 21. August um 19 Uhr beim nächsten After-Work-Donnerstag.
FP
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
10:00 Uhr
4 min.
Aus der 4. in die 7. Liga: Wie Ex-CFC-Profi Robert Zickert den Weg zu den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau fand
Im ersten Spiel sofort der Chef auf dem Platz: Robert Zickert kickt nach seiner Vertragsauflösung bei Regionalligist Chemnitzer FC nun beim SV Fortschritt Lunzenau.
Es war die Überraschung in der Lunzenauer Startelf am Sonntag: Robert Zickert lief für den Sachsenklasse-Aufsteiger auf und soll nun helfen, die Klasse zu halten. Das klappte zum Auftakt schon gut.
Robin Seidler
Mehr Artikel