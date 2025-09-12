Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Kinderpornografie: Ein 28 Jahre alter Mann muss ich vor Gericht verantworten, weil er Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten ins Internet gestellt haben soll. Außerdem soll er im Besitz mehrerer Handys mit etwa 400 Fotos und 350 Videos mit Kinderpornos gewesen sein. Mi., 8.30 Uhr, Saal 3