  • Amtsgericht Zwickau: Arbeitsagentur um 45.000 Euro betrogen, Natursteinwand beschmiert, und Fußballfans werben illegal

Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Arbeitsagentur um 45.000 Euro betrogen, Natursteinwand beschmiert, und Fußballfans werben illegal
Von Frank Dörfelt
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Sachbeschädigung: Eine 29 Jahre alte Frau ist angeklagt, weil sie eine Natursteinwand an einer Schule mit blauer und weißer Farbe beschmiert haben soll. Dabei soll eine Fläche von 2 mal 16 Metern verunstaltet worden sein, die aufwendig gereinigt werden musste. Der Schaden wurde mit 6000 Euro angegeben. Mo., 11 Uhr, Saal 1
