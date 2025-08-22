Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Amtsgericht Zwickau: Arbeitsagentur um Zuschuss betrogen, verbotenes Foto vom Gesäß einer Frau und Exhibitionist auf einem Parkplatz

In der nächsten Woche finden 47 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 47 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Arbeitsagentur um Zuschuss betrogen, verbotenes Foto vom Gesäß einer Frau und Exhibitionist auf einem Parkplatz
Von Frank Dörfelt
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Betrug: Ein 54 Jahre alter Firmenchef ist angeklagt, weil er von der Arbeitsagentur etwa 1900 Euro Zuschuss für die Schulung einer Mitarbeiterin kassiert haben soll. Die Frau soll die Schulungen jedoch nie besucht haben. Mo., 8.30 Uhr, Saal 2
Mehr Artikel