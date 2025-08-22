Amtsgericht Zwickau: Arbeitsagentur um Zuschuss betrogen, verbotenes Foto vom Gesäß einer Frau und Exhibitionist auf einem Parkplatz

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Betrug: Ein 54 Jahre alter Firmenchef ist angeklagt, weil er von der Arbeitsagentur etwa 1900 Euro Zuschuss für die Schulung einer Mitarbeiterin kassiert haben soll. Die Frau soll die Schulungen jedoch nie besucht haben. Mo., 8.30 Uhr, Saal 2