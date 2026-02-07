Amtsgericht Zwickau: Autofahrerin versucht Streifenwagen zu rammen sowie Autos gestohlen und zu Schrott gefahren

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Der Kontrolle entzogen: Eine 31-jährige Frau steht vor Gericht, weil sie sich einer Verkehrskontrolle entzogen haben soll. Trotz Blaulicht und Martinshorn soll sie den Polizisten mit bis zu Tempo 70 in der Innenstadt davongefahren sein. Ein Überholen des Streifenwagens versuchte sie verhindern, indem sie seitlich auf das Auto zusteuerte. Die...
