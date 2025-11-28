Amtsgericht Zwickau: Beifahrerin verprügelt Fahrer in fahrendem Auto, Stromdiebstahl mittels Lüsterklemme und Ausländer eingeschleust

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Einschleusen von Ausländern: Ein 31 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er zwei Äthiopier mit einem Taxi über Polen nach Deutschland eingeschleust haben soll. Gegen Geld soll er den Transport koordiniert und teilweise auch begleitet haben. Mo., 10.20 Uhr, Saal 2