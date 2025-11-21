Amtsgericht Zwickau: Falsche Konten für Mitgliedschaften angegeben und Diebstähle für Lebensunterhalt

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Diebstahl: Einer Frau und einem Mann (26 und 33 Jahre) werden Diebstähle vorgeworfen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt finanziert haben sollen. Sie sollen in Wohnungen, Baucontainer und Kleingärten eingedrungen sein. Auch ein E-Bike im Wert von 2000 Euro nahmen sie mit. Der Mann soll zudem Frauen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, einen...