Amtsgericht Zwickau: Feuerwerkskörper auf Feiernde geworfen, Ex-Frau mit Messer und Machete zum Sex gezwungen und Rentner ohrfeigt Jugendlichen

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Vergewaltigung: Ein 34-jähriger Mann ist angeklagt, weil er seine Lebensgefährtin geschlagen und vergewaltigt haben soll, nachdem diese sich von ihm trennen wollte. Er soll gewaltsam in die Wohnung eingedrungen sein, sie Boden gestoßen und Oralverkehr erzwungen haben. Später soll er mit Messer und Machete wieder bei der Frau aufgetaucht sein...