In der nächsten Woche finden 53 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 53 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Frau in der eigenen Wohnung eingeschlossen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Landfriedensbruch: Bei einem Fußballspiel sollen zwei Angeklagte in der GGZ-Arena im Dezember 2023 aggressiv auf eine Polizeisperre, die Fan-Blöcke trennte, losgegangen sein. In vorerster Front des Fan-Blocks von Lok Leipzig sollen sie gegen Wände geschlagen, ein Sperrgitter umgeworfen und einen Becher in Richtung Polizei geworfen haben. Mo.,...
