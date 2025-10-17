Amtsgericht Zwickau: Frau in der eigenen Wohnung eingeschlossen

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Landfriedensbruch: Bei einem Fußballspiel sollen zwei Angeklagte in der GGZ-Arena im Dezember 2023 aggressiv auf eine Polizeisperre, die Fan-Blöcke trennte, losgegangen sein. In vorerster Front des Fan-Blocks von Lok Leipzig sollen sie gegen Wände geschlagen, ein Sperrgitter umgeworfen und einen Becher in Richtung Polizei geworfen haben. Mo.,... Landfriedensbruch: Bei einem Fußballspiel sollen zwei Angeklagte in der GGZ-Arena im Dezember 2023 aggressiv auf eine Polizeisperre, die Fan-Blöcke trennte, losgegangen sein. In vorerster Front des Fan-Blocks von Lok Leipzig sollen sie gegen Wände geschlagen, ein Sperrgitter umgeworfen und einen Becher in Richtung Polizei geworfen haben. Mo.,...