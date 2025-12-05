Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Amtsgericht Zwickau: Führungszeugnis gefälscht, auf Mulderadweg entblößt und teure Werkzeuge gestohlen

In der nächsten Woche finden 63 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 63 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Führungszeugnis gefälscht, auf Mulderadweg entblößt und teure Werkzeuge gestohlen
Von Frank Dörfelt
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Urkundenfälschung: Ein 37 Jahre alten Syrer ist angeklagt, weil er in Deutschland ein gefälschtes Führungszeugnis aus seiner Heimat vorgelegt haben soll. Damit soll er eine Strafe wegen Wehrdienstverweigerung vertuscht haben. Di., 11.30 Uhr, Saal 4
