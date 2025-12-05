Amtsgericht Zwickau: Führungszeugnis gefälscht, auf Mulderadweg entblößt und teure Werkzeuge gestohlen

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Urkundenfälschung: Ein 37 Jahre alten Syrer ist angeklagt, weil er in Deutschland ein gefälschtes Führungszeugnis aus seiner Heimat vorgelegt haben soll. Damit soll er eine Strafe wegen Wehrdienstverweigerung vertuscht haben. Di., 11.30 Uhr, Saal 4
