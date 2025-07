Amtsgericht Zwickau: Gewaltsames Ende einer Ehe, 13-jähriges Mädchen geschwängert und Bierflaschen auf Auto geworfen

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Räuberische Erpressung: Ein 60 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er seine getrenntlebende Ehefrau in seine Wohnung gelockt haben soll. Hier soll er gesagt haben, dass alles, was aus der Ehe stammt, ihm gehöre. Er verlangte einen Armreif und versuchte ihn mit Gewalt vom Handgelenk zu ziehen. Als die Frau flüchten wollte, soll er sie an...